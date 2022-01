Incidenti stradali tra Latina e Frosinone: un morto e 4 feriti – FOTOGALLERY

Un uomo è morto, questa notte, in uno scontro tra due auto in via Tufette a Sermoneta in provincia di Latina. Mentre stamattina un altro incidente è avvenuto a Giuliano di Roma in provincia di Frosinone

L'incidente stradale a Giuliano di Roma