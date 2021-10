Incidenti stradali: un morto e due feriti gravi nel Frusinate

Indaga la Polizia Stradale di Frosinone.

Un centauro di 35 anni deceduto e due giovanissimi a bordo di una micro car gravi.

Un sabato sera funesto per la provincia di Frosinone dove, in due distinti incidenti, sono rimaste coinvolte 5 persone.

A perdere la vita, dopo che con la sua moto si e’ scontrato con una macchina, e’ stato Fabrizio Gismondi di Casalvieri. L’impatto terribile non ha lasciato scampo al giovane autotrasportatore che lascia moglie e due figlioletti.

Meno di un’ora dopo lungo la Provinciale Vandra in territorio di Posta Fibreno c’e’ stato lo scontro da una micro car con a bordo due diciottenni di San Donato Valcomino e una Nissan Qasquai. Ad avere la peggio gli occupanti della macchinina.

Uno e’ stato trasferito a Roma in elicottero in codice rosso mentre il compagno di viaggio e gli occupanti della Nissan sono stati trasportati al pronto soccorso di Sora. Per entrambi gli incidenti indaga la Polizia Stradale di Frosinone.