“Insieme per la pace”: domenica a Roma il derby per l’Ucraina

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, non ha partecipato all'incontro a causa di un attacco febbrile, peggiorato nella notte

Un cuore con i colori della bandiera ucraina e la scritta “Together for peace”, “Insieme per la pace”. Durante l’atteso derby Roma-Lazio, previsto domenica prossima all’Ompidico di Roma, i giocatori indosseranno una maglia simbolo per la pace in Ucraina. Ad annunciarlo questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha accolto all’interno del Palazzo dei Conservatori, Sergio Oliveira, giocatore della As Roma e il capitano della Ss Lazio, Ciro Immobile.

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, non ha partecipato all’incontro a causa di un attacco febbrile, peggiorato nella notte. Aveva già avuto qualche lieve sintomo prima della partita contro il Vitesse, dovuto a una faringite, ma nulla che non gli avrebbe impedito di giocare. Adesso per il capitano della Roma è in dubbio anche per il derby di domenica.