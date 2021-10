Investì e uccise 36enne a Roma, si autodenuncia ai carabinieri

La tragedia su via Anagnina, periferia della Capitale.

Omicidio stradale. Per questa accusa un italiano di 36 anni e’ stato denunciato dai carabinieri della stazione Roma Prenestina per un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdi’ e sabato scorso su via Anagnina, periferia della Capitale. A perdere la vita Angelo Michael Kafui, togolese di 36 anni.

Il 36enne italiano, dopo essere fuggito in auto quella notte, si e’ presentato ieri sera presso la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato ed ha ammesso le proprie responsabilita’.

L’autovettura e’ stata sequestrata per eseguire i rilievi tecnici del caso. Informata la procura di Roma. Sul caso, oltre ai militari, indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.