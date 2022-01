La Lotteria Italia sorride a Roma, vinto il primo premio da 5 milioni

In città è caccia al nome del vincitore

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

È il biglietto T018060 venduto a Roma quello contenente il premio più alto in palio, da ben 5 milioni di euro. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 297147 venduto a Formigine, in provincia di Modena. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 330633 venduto a Roma e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando D 137599 venduto a Trapani.