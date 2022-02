L’assessora Pratelli ricorda Valerio Verbano: “Roma non può dimenticare”

A 42 anni dall'omicidio del 19enne militante di Autonomia Operaia ancora non sono stati accertati i responsabili dell'omicidio, nonostante fosse chiara la matrice neofascista. Oggi un corteo partirà alle 16:30 da via Monte Bianco, al Tufello

“Oggi ho deposto a nome di Roma Capitale una corona di fiori sotto la targa che ricorda Valerio Verbano. Un momento particolarmente emozionante per me, che ho sempre vissuto la storia di Valerio come parte di una memoria collettiva, antifascista e intergenerazionale, di cui sono e mi sento parte. Oggi ho avuto l’onore di esserci come assessora di Roma e ho pensato che le istituzioni devono parlare con atti concreti per tener aperto lo sguardo sulla memoria di quegli anni e insieme onorare la morte di Valerio e anche quella di Carla, la madre che fino all’ultimo ha cercato la verità senza trovarla”. Lo scrive su Facebook l’assessora alla Scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

“Continuare a ricordare la sua morte violenta serve a fare della memoria un fatto presente, di uso pubblico e di impegno quotidiano. Proprio da quella memoria è nata una comunità che fa dell’antifascismo, dell’impegno sociale e culturale il suo cardine e che è una delle eredità più preziose di quella terribile vicenda. Roma non può dimenticare e come è scritto sulla targa, tocca a noi curare una ferita che non guarisce mai”.

Valerio Verbano aveva 19 anni anni quando è stato ucciso, il 22 febbraio 1980, da tre uomini armati che si erano introdotti a casa sua, in via Monte Bianco, al Tufello. Nonostante lunghe e ripetute indagini, dichiarazioni dei vari pentiti, pur ritenendosi certa la matrice neofascista (Valerio era militante di Autonomia Operaia), i responsabili dell’omicidio non sono stati mai accertati e tutte le inchieste non hanno portato ad alcuna verità giudiziaria.

Oggi alle 16:30 ci sarà un corteo per ricordare il 42esimo anniversario della sua morte, che partirà da via Monte Bianco.