Latina: furto in casa dei genitori di Tiziano Ferro, rubata Bmw

Ritrovata dalla polizia. Malviventi ricercati

La scorsa notte, nei pressi dell’abitazione del cantante Tiziano Ferro, a Latina, dove abitano i suoi genitori, è stata rubata un’auto, una Bmw Serie 1, poi rintracciata dalla polizia. Il personale delle volanti, riferisce oggi la questura di Latina, “allertato dalla società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo dei due autoveicoli” ha intercettato i ladri che si erano allontanati con la Bmw Serie 1 dalla casa di Ferro.

Una volta raggiunti, i ladri si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti abbandonando sia la Bmw rubata in casa di Tiziano Ferro sia una Porsche risultata rubata a Roma il 2 luglio scorso e utilizzata con ogni probabilità per raggiungere Latina. La questura di Latina ha riferito che “sono in corso mirati approfondimenti investigativi per risalire all’identità degli autori del furto anche attraverso i rilievi da parte degli specialisti della polizia scientifica e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza”.