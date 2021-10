Latina, rissa tra indiani: un morto e dieci feriti

Polizia: "Avevano bastoni di ferro e armi da fuoco"

Un morto e dieci feriti è il tragico bilancio di una rissa tra membri della comunità indiana avvenuta la scorsa notte a Borgo Montello di Latina.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sull’accaduto, i partecipanti alla rissa si sono affrontati con bastoni in ferro e sono stati anche esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco che, tuttavia, non hanno colpito nessuno dei partecipanti. Un uomo di 29 anni ha perso la vita a causa delle lesioni riportate nell’aggressione mentre altri 10, nessuno dei quali in pericolo di vita, sono stati ricoverati nei diversi ospedali della zona e dei comuni vicini.

Sul posto le volanti della Questura di Latina insieme alla squadra mobile. La polizia scientifica sul posto ha sequestrato due bastoni tubolari in ferro e tre bossoli esplosi. Le indagini, ancora in corso, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina.