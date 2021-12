Latina: vandalizzano una scuola e postano video sui social

Denunciati tre minori

Sono entrati in una scuola per vandalizzarla, poi hanno postato sui social il video delle loro gesta. Per questo, ieri, i carabinieri di Latina hanno denunciato tre minori di latina alla procura dei minori di Roma.

Nella notte tra il primo ed il due dicembre, dopo essere entrati attraverso una finestra all’interno di un istituto secondario di primo grado nel capoluogo pontino, i tre hanno prelevato un estintore, e l’hanno svuotato all’interno dei locali con il chiaro intento di imbrattare le aule, ricoprendo i banchi di polvere antincendio. Quella che i minori, evidentemente, hanno ritenuto una goliardata, è stata dagli stessi filmata con un telefonino e postata immediatamente sui social.

Il video, divenuto virale, è finito anche nelle mani dei carabinieri i quali, avviate immediatamente le indagini, sono riusciti ad identificare inizialmente il giovane autore materiale del gesto il quale, impugnando l’estintore, ha effettivamente imbrattato la scuola, e successivamente risalire all’identità degli altri due ragazzi. I tre sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per danneggiamento in concorso.