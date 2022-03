Lazio: donne vittime violenza, si a patrocinio legale gratuito

Dalla commissione ok ad altri 50mila euro per intesa Ordine avvocati

Parere favorevole all’unanimità della IX Commissione Consiliare Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio, presieduta da Eleonora Mattia (Pd), al nuovo Protocollo di intesa con l’Ordine degli avvocati di Roma per offrire sull’intero territorio regionale il patrocinio legale gratuito alle donne vittime di violenza.

L’iniziativa, prevista dalla legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e l’Ordine degli Avvocati di Roma e consente a tutte le donne vittime di violenza fisica, sessuale ma anche di maltrattamenti e atti persecutori, se in difficoltà economica, di avvalersi di un aiuto concreto nell’individuazione di un legale che le assista nell’ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che civile. Al fondo dedicato vengono destinati ulteriori 50.000 euro per l’annualità 2022 che si vanno ad aggiungere ai 50mila già impegnati nel 2021 e a oltre 80mila euro già liquidati dalla Regione all’Ordine ma non ancora utilizzati.

Questo nuovo Protocollo, per il quale l’Ordine di Roma funge da coordinamento e raccordo con tutti gli Ordini degli avvocati dei Fori del Lazio, avrà durata triennale e comunque fino ad esaurimento delle risorse. Presenti in commissione Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti), Mauro Buschini (Pd), Marco Cacciatore (Gruppo misto), Gaia Pernarella (M5S) e la dirigente regionale dell’Area Pari opportunità della Direzione Generale Flaminia Santarelli.