LITTLE ROMA – Curiosità e piccole storie della settimana – VIDEO

L’incendio della bancarella libreria di piazzale Flaminio, Valentino sfila a piazza di Spagna e Dior chiede i danni per lo shopping negato, Tony Binarelli il mago romano che “prestò le mani” ai divi, in crisi l’agenzia viaggi per single

L'incendio della bancarella dei libri a Piazzale Flaminio