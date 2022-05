Little Roma: curiosità e piccole storie della settimana – VIDEO

C’è chi vuole chiamare la fermata metro Eur Colosseo quadrato, il chiosco di Nunzia al Colle Oppio, tam tam tra i tifosi della Roma no al maxi schermo per la finale, i bunker della seconda guerra mondiale a Sant’Oreste

Sondaggio promosso nel IX municipio per rinominare la fermata della Metro B Eur Magliana in Colosseo Quadrato. I dubbi per il rischio doppione che potrebbe disorientare chi non conosce bene la città.

L’addio a Nunzia per generazioni ha gestito il chiosco bar del Colle Oppio, conosciuta da tanti, finì anche nel film ‘Piazza Vittorio’ di Abel Ferrara

I tifosi della Roma non vogliono maxi schermi a Roma per la finale di Conference League per motivi scaramantici, i precedenti sono stati tutti negativi.

Il comune di Sant’Oreste insieme all’associazione bunker Soratte ha promosso l’apertura straordinaria delle gallerie della seconda guerra mondiale e del bunker anti atomico della guerra fredda.