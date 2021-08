Maltempo: a Roma diversi allagamenti dovuti al nubifragio, i commenti del web

Un nubifragio mette in ginocchio alcune zone della città, non si registrano feriti

Un brutto nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio a Roma. Tanti gli alberi caduti, così come le strade allagate.Alberi caduti a piazza Bologna e Torre Maura. Allagamenti a Tor Bella Monaca, via Tiburtina e sulla Togliatti. Attivate le pattuglie della polizia locale e dei vigili del fuoco. La notizia confortante è che al momento non si registrano feriti.

Da subito si sono scatenati gli utenti del web con i loro commenti:

“Sembra di state alle terme .. tombini saturi e acqua di fogna a 30 gradi che ti accarezza le caviglie .. non c’è bisogno di andare a Saturnia per questo”

“Da Roma a Venezia è un attimo”

Roma si allaga e i politici continuano a lanciare frecciatine in ottica campagna elettorale, è forse arrivato davvero il momento di pensare a questa città?

Immagine di copertina presa dalla pagina Instagram di WelcomeToFavelas