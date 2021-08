Maltempo, velista si ribalta con la sua imbarcazione, salvato dai presenti

Il 45enne di Roma era in vacanza a Orbetello (Grosseto)

Un 45enne romano è stato salvato da due bagnini e da un finanziere libero da servizio dopo essersi ribaltato con la sua barca a vela, causa maltempo e forti raffiche di vento. É successo a Orbetello, località di mare in provincia di Grosseto, lungo il litorale della Giannella.

Nonostante il forte vento, il turista romano ha scelto di mettersi alla guida della sua imbarcazione e di sfidare le onde, a suo parere gestibili, per poi ribaltarsi a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Un appuntato della GdF ha subito compreso la gravità di quanto stava accadendo, avvertendo così i due bagnini presenti in spiaggia i quali, insieme proprio al finanziere, si sono subito attivati per soccorrere il malcapitato. Una volta portato in salvo il 45 enne romano non ha avuto bisogno di cure ospedaliere, a differenza del militare della GdF, il quale nello sforzo del salvataggio si è procurato un infortunio muscolare guaribile in 10 giorni.

Una storia a lieto fine che ha rischiato però di avere connotati ben più gravi.