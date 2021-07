Sul posto i vigili del fuoco

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Un vasto incendio di sterpaglie e’ divampato in alcuni terreni incolti a ridosso di via Placanica, in zona Casal Morena alla periferia di Roma.

Sul posto i vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero.

A quanto riferito dai pompieri, il vento ha alimentato le fiamme che si sono diffuse fino a lambire dei capannoni industriali nelle immediate vicinanze.