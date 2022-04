Tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini

Incidente stradale con 13 feriti di cui tre in gravi condizioni oggi alle 5.40 sul raccordo autostradale A24, tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini, a Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un tamponamento a catena tra nove autovetture.

Il tratto stradale e’ stato provvisoriamente chiuso per i rilievi del caso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine.