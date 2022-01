Metà Berlusconi metà Terminator: a Roma il nuovo murale di Greb per sua candidatura al Quirinale – FOTOGALLERY

La "locandina", che dovrebbe candidarlo "For president", ha però una correzione sul testo, che diventa: "For resilient"

Metà Silvio Berlusconi, metà Terminator: in vista delle prossime elezioni per il presidente della Repubblica, e in attesa che il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi sciolga la riserva, ecco un nuovo murale di Harry Greb, a vicolo dei Granari, alle spalle di piazza Navona. L’immagine dell’ex presidente del consiglio, è ritratta sulla bandiera italiana. Il suo volto però, non è del tutto umano. La “locandina”, che dovrebbe candidarlo “For president”, ha però una correzione sul testo, che diventa: “For resilient”.