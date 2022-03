Metro A: riapre in anticipo la stazione Baldo delgi Ubaldi

Terminati i lavori di rinnovo dell'infrastruttura elettrica. Per martedì 29 marzo è stato stato indetto uno sciopero di 24 ore tra i lavoratori dell'Atac del sindacato Faisa Cisal

La stazione della metro A Baldo degli Ubaldi, riaprirà domani alle 5:30. Atac informa che “sono terminati in anticipo i lavori di rinnovo dell’infrastruttura elettrica”.

Mentre ieri la stazione Re di Roma “è stata chiusa per verifiche tecniche agli impianti”. Intanto per martedì 29 marzo è stato stato indetto uno sciopero di 24 ore tra i lavoratori dell’Atac del sindacato Faisa Cisal. Trasporto pubblico a rischio per l’intera giornata. Il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia: fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Lo sciopero non coinvolgerà le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Lo comunica Roma servizi per la mobilità.