Metro B: al via oggi lo stop alle 21 delle corse nella tratta Castro Pretorio-Laurentina

I lavori completeranno l'interconnessione fra metro B e metro C e dureranno fino al 4 giugno. Chiusura giornaliera invece nei fine settimana di maggio

Al via da oggi, 19 aprile e fino al 4 giugno, lo stop anticipato delle corse della metro B alle ore 21, nella tratta Castro Pretorio-Laurentina. Un’interruzione parziale del servizio per permettere il completamento dei lavori nell’interconnessione fra metro B e Metro C nella stazione Colosseo. Lo rende noto Atca, che fa sapere, inoltre, che la stessa tratta della metro B sarà chiusa nei fine settimana di maggio (7-8;14-15; 21-22; 28- 29) per permettere l’intervallo operativo in cantiere

Nei giorni di chiusura anticipata e di chiusura giornaliera, il servizio della metro B verrà sostituito da un servizio di bus navetta in superficie. La circolazione nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito atac.roma.it, nella sezione Tempo reale. Per informazioni sullo stato del servizio si possono consultare i canali social Twitter @infoAtac, Whatsapp e Telegram.