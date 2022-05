Metro B: l’8 maggio servizio regolare per la Race For The Cure

Fino al 4 giungo la tratta Castro Pretorio-Laurentina terminerà il servizio alle ore 21

Fino al 4 giungo la tratta Castro Pretorio-Laurentina della linea B della metro terminerà il servizio alle ore 21. Lo rende noto Atac, precisando che nei fine settimana del mese di maggio (sabato 7; il 14-15; il 21-22; il 28-29) il servizio della linea B sarà interrotto “per consentire il necessario e continuato intervallo operativo” nel cantiere per completare i lavori dell’interconnessione fra metro B e metro C nella stazione Colosseo.

Mentre domenica 8 maggio – in occasione della manifestazione Race For The Cure al Circo Massimo – i lavori sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina della metro B saranno sospesi. La metro B, quindi sarà attiva sull’intera linea per tutta la giornata, dalle ore 5.30 alle ore 23.30.

Nei giorni di chiusura anticipata e di chiusura giornaliera, il servizio della metro B viene sostituito da un servizio di bus navetta in superficie. I treni saranno sostituiti dalla linea bus MB che collegherà le stazioni Castro Pretorio e Laurentina con fermate nei pressi delle stazioni metro.

Dopo le ore 22:15, tutti i bus in partenza da Laurentina – una volta arrivati alla stazione Pretorio proseguiranno per Rebibbia e per Ionio consentendo il proseguimento del percorso dopo il termine del servizio metro. Tra le fermate di Termini e Piramide potrà essere utilizzata anche la linea bus 75. Tra le fermate di Piramide e San Paolo, la linea bus 23. Tra le fermate di Piramide, San Paolo ed Eur Magliana la ferrovia regionale Roma-Lido; tra le fermate Eur Magliana, Eur Palasport ed Eur Fermi le linee 31, 771 e 780, tra Eur Magliana e Laurentina, la linea bus 31.