Metro B: servizio regolare l’8 maggio per la Race For The Cure

Domenica 8 maggio, in occasione della Race For The Cure, saranno sospesi i lavori metro B. La linea sarà attiva su intera linea dalle ore 5:30 alle ore 23:30. Lo rende noto Atac.

Da martedì 19 aprile a sabato 4 giugno infatti, la tratta Castro Pretorio-Laurentina della linea B della metropolitana sarà sostituita da bus a partire dalle ore 21 e – per l’intera giornata – nel corso di alcuni fine settimana del mese di maggio, tranne nella giornata dell’8 maggio – quando in occasione della manifestazione Race For The Cure al Circo Massimo, il servizio sarà regolare.

La limitazione del servizio è stata richiesta dalla società che sta realizzando la tratta San Giovanni-Colosseo della linea C della metropolitana per consentire attività di completamento dell’interconnessione tra metro B e C a Colosseo. La circolazione nelle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà attiva.