Ancora disagi per gli utenti del trasporto pubblico a causa della mancanza di convogli

Ancora disagi per gli utenti del trasporto pubblico capitolino. In mattina, per circa un’ora, si è infatti fermata la linea B1 della metropolitana “a causa dell’indisponibilità di treni per un guasto”, fa sapere Atac tramite i suoi canali social.

Attivato il servizio bus sostitutivi. Al momento la circolazione è ripresa ma si registrano forti ritardi.