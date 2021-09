Minacce di morte a Speranza, denunciato 35enne di Latina

"Tu hai rovinato la vita a noi italiani e anche a me", "Meriti di essere bruciato vivo e uno ti deve squartare vivo con i vermi ti devono mangiare vivo… ti ammazzeremo tutti quanti': sono alcune delle violente frasi contenute nelle e-mail acquisite dai Nas

Minacce di morte via e-mail al ministro della salute Roberto Speranza in relazione alle misure restrittive per l’emergenza pandemica. I carabinieri Nas hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di un 35enne della provincia di Latina, denunciato per “minaccia aggravata” in quanto ritenuto responsabile di aver inviato, ad aprile 2021, e-mail dal contenuto minaccioso rivolte al ministro Speranza. Di estrema gravità le minacce formulate: utilizzando toni offensivi, infatti, nei messaggi venivano prospettate azioni violente nei confronti del ministro, contenenti anche esplicite minacce di morte.

“Poverino hai denunciato quelle persone che ti hanno detto la verità” (riferendosi alle perquisizioni che, ad aprile scorso, i militari del Reparto Operativo del NAS avevano condotto nei confronti di altre 4 persone, per analoghe minacce al ministro Speranza, ndr.) … “tu hai rovinato la vita a noi italiani e anche a me” … “tu sicuro farai una brutta fine per forza” … “meriti di essere bruciato vivo e uno ti deve squartare vivo con i vermi ti devono mangiare vivo… ti ammazzeremo tutti quanti'”: queste alcune delle violente espressioni contenute nelle e-mail acquisite dai militari. L’odierno indagato, precisano i Nas, si aggiunge alle altre quattro persone già identificate e deferite, per analogo reato, alla procura di Roma dai militari del Reparto Operativo del Nas nell’aprile scorso: le indagini sinora condotte non hanno fatto emergere collegamenti tra loro.