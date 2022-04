Mistero a Roma: proiettili per pistola trovati in strada

Indagini in corso

Si indaga a Roma sul ritrovamento di due scatole di munizioni per pistola fatto da un passante, ieri mattina, in via Santa Maria in Monticelli a Roma, angolo via della Seggiola.

L’uomo ha chiamato i carabinieri consegnando il munizionamento ai militari della stazione di Roma piazza Farnese. Le munizioni sono state sequestrate e i carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Non si esclude alcuna ipotesi anche se la più probabile è quella che qualcuno, avendole trovate in casa, soffitta o cantina, se ne sia disfatto