E i bus deviati da domani

Inizieranno alle 9 di domattina i lavori sulla rete del gas di via Flaminia.

Fino al termine del cantiere la strada sarà chiusa al traffico da piazza Manila a via Canina e da via Archibugi a via Chiaradia. Deviate le linee di bus. Lo si apprende da Roma servizi per la mobilità.