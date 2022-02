Mobilità: weekend di sfilate di carnevale e lavori su lungotevere a Roma

Strade chiuse e bus deviati

Domani, dalle 10 alle 14, a San Basilio è in programma una sfilata carnevalesca tra piazza Urbania, via Fabriano, via Fiumata e via Treja. Possibile deviazione per i bus. Domenica, dalle 8 alle 22, manifestazione culturale in via dei Castani. La strada sarà chiusa tra piazza San Felice da Cantalice e via dei Glicini. Deviate le linee di bus.

Sempre domenica, dalle 14 alle 20, è in programma una manifestazione a piazza Bocca della Verità. In caso di chiusura di via dei Cerchi e delle strade limitrofe deviate le linee di bus. Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità.

Domenica nel pomeriggio, dalle 16, è in programma una sfilata di carnevale a Casal Bertone da piazza Santa Maria consolatrice a via Pittaluga. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Infine sempre domenica si svolgerà una festa di carnevale in viale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur. Deviate le linee di bus.

Da lunedì infine ripartono i lavori sul manto stradale di lungotevere Aventino tra piazza Bocca della Verità e piazza dell’Emporio. Fino al termine del cantiere, previsto per il 2 marzo, deviate le linee di bus.