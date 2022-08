Monterotondo: bambina di 2 anni si chiude in auto, liberata grazie ai carabinieri

Dopo aver rotto il deflettore posteriore dell’automobile sono riusciti a sbloccare la chiusura centralizzata

Ieri pomeriggio, a Monterotondo, in piazza Roma, una donna di 42 anni, dopo aver lasciato la sua auto in sosta, è scesa dall’abitacolo per parlare con un suo conoscente lasciando le chiavi attaccate all’interno, dove era seduta anche la figlia di 2 anni che, inavvertitamente ha chiuso le serrature.

La mamma non riuscendo ad aprire le portiere si è molto agitata e ha chiesto aiuto ad una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Monterotondo, in transito in quel momento che, con l’aiuto di un passante, dopo aver rotto il deflettore posteriore dell’automobile sono riusciti a sbloccare la chiusura centralizzata e ad estrarre dall’abitacolo la bambina che non ha avuto conseguenze.