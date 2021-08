Moria pesci: al via bonifica Darsena portuale di Fiumicino

Rimossi quintali di carcasse di pesce trascinati dal Tevere

Sono iniziate alle 7.30, nella Darsena portuale di Fiumicino, le operazioni di pulizia straordinaria ed in via d’urgenza dello specchio acqueo, dove sono ormeggiate oltre 100 imbarcazioni, per rimuovere le centinaia di carcasse di pesci morti accumulatesi negli ultimi giorni dopo essere stati trascinati verso la foce dal Tevere. Un numero cresciuto peraltro via via, alcuni quintali le dimensioni del fenomeno, e che ha alimentato i cattivi odori.

Per l’intervento che ripristina il decoro, predisposto per evitare rischi di salute pubblica, sono in azione, per conto dell’autorita’ portuale, il personale della MTM Service, anche con un battello, e gli uomini della protezione civile di Fiumicino.

La bonifica e’ stata pianificata da Autorita’ Portuale e Comune di Fiumicino, oltre che dalla Capitaneria di Porto di Roma e dalla Polizia Locale, presenti con il personale sul posto. Nella tarda mattinata una ditta incaricata dal Comune, la Cogea, si occupera’ dello smaltimento come rifiuti speciali.