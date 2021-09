Morisi pronto a chiarire, “ma è una vicenda personale”

Secondo il suo avvocato "non ha mai posseduto il flacone contenente il liquido oggetto di accertamenti". Mentre Salvini ha commentato "Non faccio il guardone, faccio il senatore". Mentre per Conte "quella di Morisi è una vicenda personale, noi facciamo politica"

Luca Morisi è pienamente disponibile a chiarire tutti gli aspetti della vicenda che lo vedono coinvolto. Lo ha detto il legale dell’ex responsabile della comunicazione del leader della Lega, Matteo Salvini. L’avvocato Fabio Pinelli, ha confermato di aver già manifestato all’autorità giudiziaria la volontà del suo assistito ribadendo la piena convinzione della irrilevanza penale della condotta di Morisi, il quale non ha mai posseduto il flacone contenente il liquido oggetto di accertamenti.

L’avvocato ha precisato, inoltre, che allo stato non risulta coinvolto alcun “quarto uomo”, e anzi dagli atti nella legittima disponibilità della difesa risulta sottoposta a indagine solo una ulteriore persona oltre a Morisi. L’avvocato Pinelli ritiene di non dover aggiungere altro, se non l’auspicio che il tutto possa essere trattato per quello che è: un fatto che attiene alla vita privata dell’interessato.

“Non faccio il guardone, faccio il senatore” ha commentato ancora una volta Salvini sollecitato a rispondere a domande sul caso. “Lavoro per cercare di risolvere i problemi delle persone. La vita privata degli altri non è un problema mio – ha aggiunto ancora precisando – gli avversari Letta e Conte li affronto sui temi reali”. Il segretario della Lega ha poi aggiunto: “Finché campo combatterò lo spaccio di droga sempre e ovunque”. Forse “qualcuno ha paura della crescita della Lega e fa uscire notizie di un mese fa? Non sono maligno, osservo e poi non sapevo che l’omosessualità di un leghista fosse un reato”, ha detto.

Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ha commentato ieri “quella di Morisi è una vicenda personale, noi facciamo politica”. Il Movimento “discute la linea politica di Salvini che non risponde dell’operato personale di Morisi, se verrà confermato che ha problemi di droga auguro a Morisi di venirne presto fuori”.