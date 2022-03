Movida a Roma: controlli Carabinieri, identificate 120 persone

Ispezioni su 20 attività commerciali, 450 persone

Nuova ondata di controlli nel fine settimana da parte dei Carabinieri di Roma nei luoghi della movida.

Nelle ultime 48 ore, attività specifiche di verifica sono scattate nei quartieri di Monti, Campo de Fiori, Trastevere e San Lorenzo, dove i militari sono entrati in azione per arginare i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado. In zona Monti e Campo de Fiori, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno controllato 12 esercizi commerciali e identificato circa 120 persone.

Nel corso delle operazioni sono state controllate complessivamente 456 persone, una ventina di attività commerciali e 50 veicoli.