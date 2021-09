Movida: In 500 a ballare in locale, disposta chiusura per cinque giorni

Operazione della Polizia Locale nella zona di Villa Ada

Dopo la chiusura di due locali pubblici al Foro Italico e nel quartiere Trieste, eseguita venerdi’ sera, nella serata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno sorpreso oltre 500 persone a ballare accalcate, in violazione alle normative anti-Covid, in un’area adibita a eventi pubblici nei pressi di Villa Ada.

Oltre alle sanzioni previste, e’ scattato il provvedimento di chiusura per 5 giorni.

Denunciato inoltre il gestore per superamento della capienza consentita. Ulteriori accertamenti di natura amministrativa sono tuttora in corso.

I controlli effettuati nel fine settimana sono stati oltre duemila con particolare attenzione ai luoghi della movida. Piu’ di 60 le attivita’ sanzionate per irregolarita’ amministrative, di cui 30 diffidate per inosservanza delle misure anti contagio e per vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Illeciti che, in quanto reiterati, hanno portato alla chiusura di 5 minimarket. Multe non sono mancate agli avventori per consumo irregolare di bevande alcoliche in strada. (