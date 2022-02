Movida Roma: attesa per oggi l’ordinanza di Gualtieri, più controlli e mini market in centro chiusi alle 22

Sono alcune delle ipotesi emerse ieri durante il tavolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, al quale hanno preso parte anche rappresentanti del gabinetto del sindaco e l'assessora allo Sviluppo economico Monica Lucarelli

È attesa per oggi l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri sulle misure per contrastare la mala movida, soprattutto nelle zone del centro storico. Tra le ipotesi emerse ieri nel tavolo durante il tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, sembra confermata la chiusura anticipata alle ore 22 per i minimarket del centro storico (che abbraccia i Municipi I e II di Roma) e il rafforzamento dei controlli delle forze dell’ordine nelle aree interessate dai fenomeni della movida violenta.

All’incontro – presieduto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi – hanno preso parte anche rappresentanti del gabinetto del sindaco e l’assessora allo Sviluppo economico Monica Lucarelli.

“Abbiamo avuto un dibattito aperto con il prefetto e l’assessora, sono emerse convergenze. Al momento le chiusure non riguardano la ristorazione, ma siamo convinti che già questo (la chiusura anticipata dei minimarket, ndr) darà un netto miglioramento alla situazione”, commenta Sergio Paolantoni, presidente della Fipe Confcommercio di Roma, interpellato dall’agenzia Nova.

“Credo anche, che con la riapertura di discoteche e stadi i ragazzi avranno altro tipo di svaghi e staranno meno in strada”, aggiunge. “Abbiamo insistito con il prefetto per un maggior controllo delle forze dell’ordine, non solo sui green pass ma sopratutto sulla normativa vigente in materia di vendita degli alcolici”, conclude Paolantoni.