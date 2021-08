Movida violenta a Roma, 24enne accoltellato all’addome

Non é in pericolo di vita

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato all’addome nel corso di una rissa scoppiata in via del Pellegrino a Roma poco dopo le 4 di sabato mattina. Con lui c’erano tre amici che sono rimasti lievemente feriti. Lo confermano fonti della Questura.

Sul fatto indaga la polizia che ha ascoltato le vittime e potrebbe acquisire i filmati di alcune telecamere di vigilanza per ricostruire l’accaduto. L’allarme è scattato quando un’ambulanza è intervenuta per trasportare il ventiquattrenne all’ospedale San Giovanni e gli altri tre ragazzi al Santo Spirito: nessuno è in pericolo di vita.

A colpire il 24enne è stato un altro ragazzo che faceva parte di una comitiva. Non è chiaro se si conoscessero con le loro vittime. In corso le indagini per identificare i responsabili