Municipi V-VII: al via la bonifica nell’area vicino al parco di Centocelle

Stanziati 200 mila euro per togliere rifiuti su 5 ettari di terreno dell'ex campo rom. Intanto l'assessora Alfonsi ha annunciato che "il sindaco farà un'ordinanza ai demolitori per bonificare le parti di loro competenza, se non lo faranno, in tutto o in parte, interverremo in danno"

È partita la bonifica di cinque ettari dell’area dell’ex campo rom a ridosso del parco di Centocelle dopo l’incendio del 9 luglio scorso. Stamattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato dall’assessora all’Ambiente e Rifiuti, Sabrina Alfonsi, dai presidenti dei Municipi V e VII, Mauro Caliste e Francesco Laddaga, ha effettuato sopralluogo per verificare le prime rimozioni di rifiuti a partire dall’incrocio su viale Palmiro Togliatti, nelle vicinanze degli autodemolitori andati in fiamme.

L’intervento, per cui il Campidoglio ha stanziato 200 mila euro, sarà svolto da due squadre di Ama, ciascuna composta da 25 operatori, e durerà 45 giorni. “Siamo molto soddisfatti di poter avviare la bonifica di questa area con Ama”, ha detto il sindaco.

“L’avvio della bonifica – ha aggiunto Gualtieri – ci permette di affrontare un’enorme questione che si trascina da anni. Un’indecenza. Procediamo con l’ampliamento del parco, e la bonifica. Questa situazione ci fa toccare con mano l’assenza in città di una vera politica per i rifiuti, la quale porta con sè luoghi di smaltimento illegali e clandestini. Dobbiamo garantire il diritto dei cittadini ad avere un parco, che ha retto all’incendio, grazie al taglio dell’erba e alla manutenzione”.

Il sindaco ha ricordato che “dopo la chiusura del campo rom non è stato fatto nulla, ed è continuata un’attività illegale di smaltimento dei rifiuti, un concentrato di illegalità e degrado, cui noi mettiamo mano”. Il terreno interessato dalla bonifica è privato e arriva fino all’area ancora non presa in carico dall’assessorato all’ambiente.

Intanto l’assessora ha annunciato che “il sindaco farà un’ordinanza ai demolitori per bonificare le parti di loro competenza, se non lo faranno, in tutto o in parte, interverremo in danno”.

Mentre altri interventi sono stati già avviati nei giorni precedenti. “Avevamo già fatto la bonifica della Tagliata“, ha spiegato Alfonsi, in riferimento all’area tra via dell’Aeroporto e via dell’Angelo e dove c’erano rifiuti interrati. “Lì siamo già nella fase della bonifica vera, quella del terreno, l’operazione riguarda la rimozione del combusto e dei rifiuti, poi verranno 8 fatti carotaggi, tra l’altro già fatti dal comitato del parco, che ha segnalato la presenza di discariche interrate. Era una operazione di bonifica tra le cento già in programma, ma trovare spazio per i rifiuti di tutti i giorni non è facile, soprattutto dopo il rogo del Tmb di Malagrotta. L’incendio ci ha portato ad accelerare”.

Tra gli interventi previsti la messa in sicurezza del tunnel Mussolini. “Procederemo con dei carotaggi per la bonifica interrata. Useremo nuove tecnologie che ci spiegheranno la stratificazione del terreno per una bonifica mirata. Il sindaco farà un’ordinanza ai demolitori per bonificare le parti di loro competenza, se non lo faranno in tutto o in parte interverremo in danno”, ha concluso Alfonsi.