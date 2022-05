Sulla struttura della comunità bengalese in zona Casilina gravava un provvedimento giudiziario

Questa mattina gli agenti della polizia del V distretto Prenestino hanno sgomberato al sede dell’associazione bengalese Dhuumcatu, che si trova in via Capua n.4, in zona Casilina.

Al momento sono stati identificati cinque extracomunitari che si trovavano nella struttura, sulla quale gravava un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Lo sgombero è stato disposto dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica.