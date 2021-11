Natale: si accendono le luci in via Condotti

Domani alle 18 si illumineranno 45.700 micro lampade led a basso consumo raffiguranti scintillanti fuochi d’artificio

Le luminarie in via Condotti nel novembre del 2019

Si accederanno domani le luci in via Condotti. Nella strada dello shopping romano alle ore 18 si illumineranno 45.700 micro lampade led a basso consumo – con un risparmio energetico del 90% rispetto alle normali illuminazioni – raffiguranti scintillanti fuochi d’artificio. Le luci sono state realizzate a mano dagli artigiani dell’azienda pugliese di Lucio Mariano.

La cerimonia inaugurale si terrà a partire dalle ore 18 in largo Goldoni, dove il presidente dell’associazione Via Condotti Gianni Battistoni e Lelio Gavazza (Bulgari executive, vice presidente sales & retail di Bulgari) accoglieranno gli ospiti d’onore. Tra questi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la presidente del primo municipio Lorenza Bonaccorsi, l’assessore Alessandro Onorato, il generale Antonio De Vita e Gianni Letta, considerato “l’amico più caro di via Condotti”. Madrina dell’evento la cantante Noemi, accompagnata dall’attore Lorenzo Zurzolo.

Contemporaneamente all’accensione delle luminarie, la fanfara della Legione allievi dei carabinieri inizierà la sfilata lungo via Condotti e – raggiunta piazza di Spagna – eseguirà alcuni brani musicali che si concluderanno con l’inno nazionale. L’associazione Via Condotti ringrazia Bulgari, che “con sensibilità e gusto ha sostenuto l’arredo della via”.