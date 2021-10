Nel weekend Fori pedonali e manifestazioni in centro: bus deviati

Anche lunedì - dalle ore 10 alle ore 14 - è in programma un corteo da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto.

Domani, nell’ambito della pedonalizzazione dell’itinerario Termini-Fori, per l’intera giornata sarà chiusa al traffico via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus. Lo comunica Roma servizi per la mobilità. Inoltre, domani, dalle 15 alle 19, sono in programma due manifestazioni in piazza Bocca della Verità e in piazza del Popolo, con possibile deviazione per le linee di bus in caso di necessità.

Lunedì, dalle 10 alle 14, è in programma un corteo da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. I manifestanti sfileranno su via Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus.