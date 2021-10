No Green pass: giovedì interrogatorio per Fiore e Castellino

Per convalida arresto. Atto avverrà in videoconferenza

Sono fissati per giovedi’ mattina gli interrogatori di convalida per le altre sei persone arrestate dopo gli scontri avvenuti a Roma sabato scorso e in particolare Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova, l’ex Nar Luigi Aronica, l’attivista Pamela Testa, il leader del movimento IoApro, Biagio Passaro e Salvatore Lubrano. Il gip Annalisa Marzano ha fissato l’udienza in videoconferenza in quanto molti indagati sono detenuti nel carcere di Poggioreale di Napoli.

Nei loro confronti la Procura di Roma contesta i reati di istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio. Ieri, nel corso dell’udienza per direttissima, il tribunale ha scarcerato quattro manifestanti (due ai domiciliari, un obbligo di firma e un divieto di dimora a Roma), ribadendo il carcere per altri due. Nei loro confronti l’accusa e’ resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.