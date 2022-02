No vax: il centro di Roma blindato per l’arrivo dei no green pass al Circo Massimo

Alla manifestazione, autorizzata dalla prefettura, sono previste alcune centinaia di persone. Lo scorso 4 febbraio il prefetto di Roma aveva negato il raduno di tre giorni ai Pratoni del Vivaro

Il centro di Roma è sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine in vista della manifestazione dei no green pass annunciata per la mattinata al Circo Massimo.

Piazza Venezia, via del Corso e le strade dei palazzi istituzionali sono presidiate da poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, ma la momento il traffico è regolare e per strada ci sono soltanto romani e turisti. Alla manifestazione, autorizzata dalla prefettura, sono previste alcune centinaia di persone, ma nei giorni scorsi nelle chat dei no Green pass era stata avanzata l’ipotesi di una ‘calata’ a Roma, con tanto di blocco della circolazione, alla vigilia dell’entrata in vigore del divieto di ingresso al posto di lavoro per gli over 50 senza super green pass. Lo scorso 4 febbraio il prefetto di Roma aveva negato il raduno di tre giorni ai Pratoni del Vivaro.