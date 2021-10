Notte di paura sul Tevere, brucia e crolla parte del ‘Ponte di Ferro’ – FOTOGALLERY

Ecco tutte le immagini della tragedia

Notte di fuoco, paura e fortunatamente nessun ferito a Roma dove ieri sera, poco prima delle 23, e’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per un incendio che ha interessato il Ponte dell’Industria nella zona Ostiense. Le fiamme hanno coinvolto principalmente una delle passerelle metalliche per il passaggio di cavi e condotte del gas, in parte crollata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a contenere e, a tarda notte, a escludere la presenza di feriti e vittime.

Ecco tutte le immagini della tragedia.