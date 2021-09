Nuova vita ai giardini del Colosseo: il Comune investe 900mila euro

"Una superficie di 6.500 metri quadrati rimessa a nuovo", dichiara Virginia Raggi

“Che meraviglia i giardini del Colosseo. Una superficie di 6.500 metri quadrati rimessa a nuovo grazie a un intervento da 900mila euro con il quale abbiamo valorizzato l’enorme potenziale dell’area con il miglioramento della modalità di fruizione con una visione ‘d’insieme’, intesa come sistema urbano sinergico”. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi.

“Il progetto è stato redatto dal dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio Progettazione e Riqualificazione Aree Verdi che ha curato anche la direzione lavori. Gli interventi, realizzati in collaborazione con la sovrintendenza capitolina e con la supervisione del Parco archeologico del Colosseo, completano il programma di rigenerazione delle aree verdi che si trovano su piazza del Colosseo, come il Giardino in Via del Monte Oppio e alcune parti di Parco del Colle Oppio, già riqualificate”, conclude Raggi.