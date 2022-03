Omicidio Sacchi: la madre di Luca, “vorrei ricordare ad Anastasiya che mio figlio è morto per aiutarla” – VIDEO

Lo ha detto Tina Galati dopo la lettura della sentenza per l'omicidio del figlio, Luca Sacchi - il personal trainer ucciso nel quartiere Appio Latino a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 - che ha visto la condanna a tre anni di carcere di Anastasiya Kylemnyk, al tempo dei fatti fidanzata di Luca

“Vorrei ricordare ad Anastasiya che mio figlio è morto per aiutarla”. Lo ha detto – dopo la lettura della sentenza per l’omicidio di Luca Sacchi – Tina Galati, madre della vittima (il personal trainer ucciso nel quartiere Appio Latino a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019), riferendosi ad Anastasiya Kylemnyk, condannata a tre anni per i fatti riconducibili alla droga.

“E questo se lo deve ricordare a vita. Non ha mai detto una sola parola contro chi ha ucciso Luca. Questo era il suo amore per Luca”.

La prima corte d’Assise di Roma ha quindi condannato a 27 anni di carcere Valerio Del Grosso e a 25 anni Paolo Pirino e Marcello De Propris, 3 anni ad Anastasiya Kylemnyk, assolto invece Armando De Propris.