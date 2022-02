Omicidio Sacchi: pm chiede ergastolo per Del Grosso e 30 anni per Pirino

Pm chiede 4 anni e mezzo per Anastasiya, per droga

Ergastolo per Valerio Del Grosso e 30 anni per Paolo Pirino. E’ la richiesta della pm Giulia Guccione nel processo per l’omicidio di Luca Sacchi.

Davanti alla prima Corte d’Assise, Del Grosso, reo confesso, autore materiale dell’omicidio, e Pirino, che quella sera lo accompagnava e aggredì Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca, pochi istanti prima che Del Grosso sparasse al giovane.

Imputato anche Marcello De Propris, che fornì a Del Grosso la pistola e per il quale l’accusa chiede 30 anni di carcere, per concorso in omicidio. Chiesta l’assoluzione per Armando De Propris, accusato della detenzione dell’arma.

”Paolo Pirino e Marcello De Propris – ha spiegato la pm Guccione – hanno fornito un contributo morale e materiale”. Pirino, “ha condiviso il progetto di rapina a mano armata, è entrato in colluttazione con Luca Sacchi e ha portato a termine l’azione delittuosa impossessandosi dello zaino”. Quanto a De Propris, “fornisce l’arma per la rapina”, e “sprona Del Grosso che appariva un pò esitante”.

”Sulla posizione di Valerio Del Grosso, esecutore materiale dell’omicidio, vi e’ in dolo diretto. Ci fu violenza gratuita. Luca Sacchi aveva tutta la vita davanti” ha concluso la pm.

Quattro anni e mezzo di carcere Anastasiya Kylemnyk. E’ la richiesta di condanna arrivata dall’accusa nel processo per l’omicidio di Luca Sacchi in cui, l’allora fidanzata della vittima, è accusata di violazione della legge sugli stupefacenti ed è anche parte lesa, perché vittima di tentata rapina e aggressione. “Il suo comportamento è grave e va sanzionato”, dice la pm, Giulia Guccione.