Venerdì scorso l'esplosione in via Sesto Fiorentino

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Dopo l’ordigno esploso venerdì scorso in via Sesto Fiorentino a Roma, è partita stamattina alla Magliana una massiccia operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma alla ricerca di armi, munizioni, materiale esplodente e sostanze stupefacenti.

Da quanto trapela, il massiccio intervento dei carabinieri è da mettere in relazione con il grave fatto di cronaca avvenuto venerdì scorso alla Magliana, quando un ordigno è stato fatto esplodere in via Sesto Fiorentino.