Ostia: perdita d’acqua nella notte, chiuse diverse strade

Perdita di acqua in strada a Ostia. E’ avvenuto alle 4.30 di questa notte in via delle Baleniere, all’incrocio con viale Vasco de Gama. Sul posto pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare le chiusure necessarie volte a consentire l’intervento da parte di personale Acea.

Chiusa via delle Baleniere, nel tratto tra via delle Gondole a viale Vasco de Gama e viale Vasco de Gama, da Via Capitan Consalvo a Via delle Baleniere.

Le pattuglie sono ancora sul posto.