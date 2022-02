Ostia: sgomberato appartamento Ater occupato dai clan – VIDEO

Si tratta di un alloggio in via della Martinica 35 nel quale vivevano - senza averne diritto - esponenti della famiglia De Silva e Spada

Sono stati sgomberati questa mattina a Ostia alcuni alloggi Ater occupati abusivamente da esponenti della famiglia De Silvio e Spada.

Liberato un appartamento in via della Martinica 35 – occupato abusivamente da F. D. S. e da sua madre, G. S – che, in realtà, risultano residenti nel condominio di via Fasan. Sul posto gli uomini della polizia di stato, dei carabinieri e della polizia locale.

“Via i clan dalle case Ater. Grazie alle forze dell’ordine e al prefetto Piantedosi per l’operazione di sgombero in corso da questa mattina. Continuiamo a garantire legalità, trasparenza e a restituire le case popolari a chi ne ha davvero bisogno e diritto”, scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.