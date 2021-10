Papa: il 2/11 messa a Cimitero francese di Monte Mario a Roma

La maggior parte dei militari francesi seppelliti morirono tra Siena e Roma tra il 1943 e 1944.

La Prefettura della Casa Pontificia ha confermato che martedi’ 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti, Papa Francesco, alle ore 11, presiedera’ la Celebrazione Eucaristica nel Cimitero Militare Francese a Roma.

Il "Cimitero Militare Francese" si trova all'interno del Parco di Monte Mario e la maggior parte dei militari francesi seppelliti morirono tra Siena e Roma tra il 1943 e 1944.

“Il Cimitero di Guerra Francese si trova all’interno del Parco di Monte Mario, nei pressi di Via della Camilluccia. Poco conosciuto a Roma e’, in realta’, un oasi di pace a pochi passi dal frastuono della citta’”, si legge sul sito della Pro-loco Roma. “E’ sorprendente infatti come il tragitto quasi incontaminato che porta al cimitero, si trovi cosi’ vicino ad una strada trafficata. Fu costruito dal Governo Italiano per rendere omaggio ai militari francesi che combatterono negli anni 1943/1944 contro le truppe nazi-fasciste. Ogni anno, l’11 Novembre, si svolge qui una cerimonia di commemorazione”.

Il quotidiano francese La Croix ricorda che “il cimitero contiene 1.709 tombe del Corpo di Spedizione, dei 7.000 uomini uccisi durante questa campagna, che ha coinvolto 125.000 combattenti. Il cimitero contiene i resti di 1.142 soldati musulmani, Goumiers, per lo piu’ di nazionalita’ marocchina, che hanno prestato servizio nell’esercito francese. Altri 4.345 militari riposano nel comune di Venalfro, 150 km a sud-est di Roma. Il cimitero francese di Roma ospita anche un monumento ai caduti del “Corpo di spedizione francese”. Il terreno del cimitero militare francese di Roma fu ceduto alla Francia nel 1945 con decreto del Re d’Italia, su iniziativa di Alcide De Gasperi, primo presidente del Consiglio italiano nel secondo dopoguerra.