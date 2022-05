Paura a Roma nord per incendio fabbrica vernici, allerta a massimo livello

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sindaco Monterotondo: faremo monitoraggio dell'aria

Un incendio è divampanto in un capannone di 2mila metri quadri di una fabbrica di vernici, a Monterotondo, provincia di Roma. Sul posto, zona industriale, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono al 2 Aps, 4 autobotti, carro autoprotettori in presenza del funzionario di guardia e capoturno provinciale. Sul posto anche forze dell’ordine e 118.

“Il rogo e’ divampato intorno alle 13, e’ ancora in corso. Sono state chiuse le strade limitrofe e le persone sono state allontanate dall’area”. Cosi’ il sindaco di Monterotondo e presidente Anci Lazio, Riccardo Varone sottolineando che “per ora l’importante e’ impedire la propagazione delle fiamme” ma il comune anche attraverso la Protezione Civile “si e’ gia’ attivato per contattare l’agenzia regionale Arpa Lazio per un monitoraggio e la sicurezza dell’aria”.