Paura sul lago di Bracciano, si ribalta barca a vela con gruppo di scout: salvati dai carabinieri

Il gruppo di 13 persone, tra cui 10 minorenni, è finito in acqua e, nonostante il lieve stato di ipotermia, sono tutti illesi

Roma: escursione in barca sul lago di Bracciano, paura per 13 scout finiti in acqua

L’escursione in barca a vela sul lago di Bracciano, per un gruppo di 13 scout, è finita ieri con un bagno inaspettato e il rischio di ipotermia. A salvarli sono stati i carabinieri della motovedetta della compagnia di Bracciano che hanno soccorso due imbarcazioni a vela in difficoltà a causa del forte vento.

I militari hanno avvistato in lontananza, a circa mille metri dalla riva di San Celso, le due imbarcazioni che, poco dopo hanno, scuffiato proiettando in acqua gli occupanti. Accorsi immediatamente sul posto, i militari hanno soccorso in totale 13 persone, di cui 10 minorenni, tutti scout, provvedendo prima a metterli in sicurezza e traendoli poi in salvo. I militari hanno dovuto effettuare tre viaggi consecutivi.

Al termine delle operazioni sia i giovani sia i tre adulti che li accompagnavano, seppure in lieve stato di ipotermia, sono risultati illesi e hanno fatto ritorno presso la sede da cui erano partiti per l’escursione.