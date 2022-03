Per gli 80 anni di Dino Zoff arriva anche l’omaggio di Gualtieri

Ieri c'è stata la cerimonia nella sala delle Bandiere in Campidoglio. Il sindaco ha donato all'icona del calcio mondiale una riproduzione in miniatura della Lupa capitolina

Il Campidoglio rende omaggio Dino Zoff, icona del calcio mondiale che ieri ha compiuto 80 anni. Ieri nella sala delle Bandiere si è tenuta una cerimonia con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che gli ha donato una riproduzione in miniatura della Lupa capitolina.

“Per me è un grandissimo piacere formulare gli auguri più cari di compleanno a Dino Zoff, non solo miei ma di tutta la città di Roma. Ci onora averlo come cittadino – ha detto il sindaco -. Sono cresciuto con Zoff come mito e simbolo, non solo del grande calcio ma di come può e deve essere lo sport. Ha incarnato e rappresentato qualcosa di unico e indimenticabile nell’interpretare lo sport dentro e fuori dal campo. A Zoff tutti noi dobbiamo qualcosa, grande sportivo e grande uomo. Sentivamo come un dovere della città fargli gli auguri qui”.

Alla cerimonia ha preso parte anche Marco Tardelli, protagonista nel 1982 insieme a Zoff della vittoria della nazionale italiana, la moglie Anna Zoff e l’assessore allo sport Alessandro Onorato. Un video con numerosi contributi di esponenti del mondo del calcio è stato proiettato, ma non sono mancati volti noti del mondo dello spettacolo, come il cantautore Francesco Guccini che ha detto: “Sei in gamba in maniera formidabile, ti abbraccio con affetto e sono onorato di essere tuo amico”. Tra gli altri: Beppe Bergomi, Bruno Conti, Fulvio Collovati, Alessandro Altobelli, Giancarlo Antognoni e Antonio Cabrini. Un saluto è giunto anche da oltreoceano dalla bandiera giallorossa Paulo Roberto Falcao. Uno dalla Francia da Michel Platini. Poi dall’Italia un contributo dal telecronista Bruno Pizzul e dal portiere della Juve e della nazionale Gianluigi Buffon.